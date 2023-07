Spalletti fa impazzire i tifosi: “Avrei voluto festeggiare lo Scudetto con lui”

Alcune delle frasi più significative pronunciate dall’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti, a margine del premio Artis Sauvatis conferitogli in quel di Pompei.

Non è stato un addio facile quello di Luciano Spalletti al Napoli. Il tecnico di Certaldo ha infatti deciso di prendersi una pausa dopo aver reso possibile l’impossibile, riportando all’ombra del Vesuvio uno Scudetto che ormai mancava da 33 anni. Così come il mister è riuscito ad entrare nel cuore della città, la città è riuscita a sua volta a pervadere l’animo di Spalletti, spesso avvistato in quel di Napoli negli ultimi giorni. Dichiarazioni d’amore e siparietti esilaranti ad opera del tecnico, cui personale show è continuato anche ai margini del premio Artis Sauvitis.

Intervistato qualche giorno fa in occasione della consegna del premio Artis Sauvitis, conferitogli in quel di Pomepi, Luciano Spalletti è tornato a dichiarare pubblicamente amore al suo Napoli. Di seguito, alcune delle frasi più significative e d’impatto rilasciate dal tecnico toscano:

“Quando si viene ad allenare in città come queste non ci si può tirare indietro. Napoli negli anni ha visto allenatori e calciatori straordinari, ha visto Maradona, quindi l’ambizione dev’essere alta e non ci si può accontentare facilmente. In casa mia spesso si parla della mia professione, e quando con la famiglia si è partiti verso Napoli si è messa in conto anche la possibilità di vincere. Secondo si era già arrivati, altri trofei erano stati vinti: mancava solo il campionato”.

“Ci sono tanti napoletani con la quale non ho avuto il piacere di dialogare. Uno di questi è sicuramente Massimo Troisi. Mi è spesso capitato, mentre ero intento a preparare le partite in ufficio, di guardare con piacere i suoi sketch, e la possibilità di poter festeggiare per un solo minuto lo Scudetto con lui mi avrebbe reso felice. Avrei tanto voluto vedere la sua reazione”.