Nainggolan: “I napoletani si divertiranno con Garcia”, poi lancia l’allarme

Complimenti in arrivo per Rudi Garcia. L’attuale allenatore del Napoli è stato elogiato da Raja Nainggolan, allenato dal francese nelle due stagioni e mezzo alla Roma.

A lungo avversario con le casacche di Cagliari, Roma ed Inter, il centrocampista Radja Nainggolan è tornato a parlare in ottica Napoli. Il belga è stato infatti intervistato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, cui intervista ha avuto come punto cardine il ruolo in azzurro di Rudi Garcia. Il “Ninja” ha quindi elogiato il tecnico francese, suo allenatore dal 2014 al 2016, esprimendosi in un particolare confronto anche con Luciano Spalletti. Il tutto si è poi concluso con un velato ma non troppo avviso ai partenopei.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Nainggolan su Garcia ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Garcia è una persona splendida, un gentiluomo che riusciva sempre a farci divertire. Con lui era sempre tutto tranquillo, fa stare bene tutti escludendo problematiche varie. Non so quanto possa ulteriormente migliorare l’ottimo gioco del Napoli, ma sicuramente si divertiranno. In questo è molto simile a Spalletti ed entrambi sono allenatori con la quale mi sono trovato benissimo. Andare in una squadra che ha appena vinto lo Scudetto però non è facile, ma sarà una bella sfida per lui”.

“Non so quale modulo userà al Napoli, ma di certo so che nel suo 4-3-3 di Roma c’era tanta qualità e mi divertivo molto. Non so però quale sia il centrocampo migliore fra Pjanic-De Rossi-Nainggolan e Anguissa-Lobotka-Zielinski. I tempi erano diversi, i nostri erano forti, ma all’epoca la Juventus era inarrestabile. Loro invece hanno vinto lo Scudetto sorprendendo anche me, ed il merito è senz’altro di Spalletti. Ora toccherà a Garcia fare altrettanto bene”.

“Kvaratskhelia ed Osimhen? Loro due hanno fatto benissimo, ma è difficile dire se un altro Scudetto arriverà con la loro conferma. Per me il Napoli è forte, ma confermarsi a questi livelli è sempre difficile. Starà a loro dimostrare di avere ancora quel qualcosa in più”.