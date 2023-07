“Insigne può lasciare Toronto”, l’indizio è chiaro: destinazione a sorpresa

Torna a far parlare di se Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli a sorpresa in uscita dal Toronto FC. La notizia e la possibile destinazione hanno lasciato esterrefatti gli appassionati.

Torna sulla bocca di tutti il profilo di Lorenzo Insigne, reduce da un’annata e mezzo tutt’altro che fortuita in quel di Toronto. Con il club canadese infatti, l’ex capitano del Napoli ha quasi sempre rasentato i bassifondi della classifica di MLS, tra lo scontento generale ed il malumore dei tifosi. Le notizie in merito ad un Insigne sempre più in uscita dall’America non hanno dunque sorpreso i suoi fan, rimasti invece di sasso dopo l’ultima indiscrezione nonché news sul futuro del campano.

Insigne cambia agente, c’entra un possibile passaggio in Arabia

Sorprendenti notizie giungono quindi sul fronte Insigne, e a rivelarle è l’esperto di mercato Nico Schira. Tramite un post sui propri profili social, fra cui Twitter, quest’ultimo ha infatti annunciato il cambio di agente per il giocatore ex Napoli, da poco entrato in accordo con il Gruppo Stellar.

A spiazzare ancor di più i fan del “magnifico“, i motivi dietro questa scelta. Secondo Schira infatti, Insigne sarebbe in trattativa con un club saudita, e la mossa del cambio agente ne agevolerebbe l’operazione. La straordinaria campagna di calciomercato portata sin qui avanti dai team di Saudi League potrebbe dunque accogliere anche Insigne fra i propri colpi.