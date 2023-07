Giuntoli alla Juve, notizia dell’ultim’ora dalla Continassa: è successo in questi istanti!

Emergono novità sulla situazione Giuntoli-Juventus. In merito al matrimonio che dovrebbe sbocciare ufficialmente nelle prossime ore, giungono infatti news dalla Continassa.

Continuano a passare i minuti in casa Napoli ed in casa Juventus, in attesa dell’ufficialità del passaggio di Giuntoli dal club azzurro a quello bianconero. Il matrimonio fra il Ds toscano e la Vecchia Signora è infatti alle porte, ma a causa di piccoli cavilli non se ne ha ancora il definitivo annuncio. Nel frattempo, direttamente dalla Continassa, arrivano news importanti sull’ormai ex direttore sportivo del Napoli.

Giuntoli è a Torino, quando arriverà l’ufficialità

Stando a quanto riportato dalla redazione di TMW, Cristiano Giuntoli ha oggi raggiunto la città di Torino, visitando per la prima volta la Continassa e le strutture bianconere da futuro membro della dirigenza. Primo pranzo e primi contatti con il mondo Juventus per l’ex Napoli, che dalle prossime ore diventerà già operativo sulle operazioni di mercato del club di Torino.

Non sarà però oggi il giorno dell’annuncio ufficiale da parte della Juventus, a causa di alcuni dettagli da sistemare prima della firma. Ciò però non ha frenato l’entusiasmo e l’intraprendenza di Giuntoli, già al lavoro come effettivo direttore sportivo dei bianconeri.