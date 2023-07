Calciomercato Napoli, il patron frena sull’obiettivo: “Non c’è mai stata trattativa”

Torna a parlare di Napoli e Salerniatana Danilo Iervolino, patron della compagine granata intervenuto anche in merito alla voci di qualche trattativa fra i due club.

Intervenuto sul caso già nelle scorse giornate, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è tornato a parlare del rapporto fra il Napoli ed il suo club granata. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli infatti, il patron del team di Salerno si è ancora una volta schierato in favore dell’unione fra le due tifoserie, rivelando qualche piccolo retroscena di mercato proprio inerenti ad un intreccio fra Napoli e Salernitana.

Di seguito, le parole rilasciate da Danilo Iervolino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, in merito alla rivalità fra le due tifoserie nonché alle richieste degli azzurri per Sousa e Dia:

“Napoli su Dia? Non ho mai parlato con loro di Boulaye. Così come non mi risulta veritiero l’interesse degli azzurri per Lassana Coulibaly. L’intero discorso in merito al nostro trading è nelle mani di De Sanctis, ma tutte queste news non mi risultano come vere”.

“Paulo Sousa? Lui ha avuto la possibilità di andare via, grazie ad una clausola che gli permetteva di farlo. Lui però sta benissimo con noi e tutto è andato per il verso giusto. Siamo però lusingati che il club Campione d’Italia è stato fortemente interessato al nostro mister”.

“Sulla rivalità mi sono già espresso. Credo che ciò riguardi solo una piccola frangia di tifosi, ma quest’ultima sta iniziando ad inquinare il pozzo e a creare grosse divergenze che non devono esistere. Li ho condannati sin da subito, impegnandomi a creare un ponte fra le due società e tifoserie, perché amo Salerno ma mi sento fortemente napoletano. So che anche De Laurentiis vorrebbe stabilire un legame forte fra Napoli e Salernitana”.