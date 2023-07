Samardzic al Napoli? Annuncio dall’Udinese: “Posso svelarlo”

Una dura batosta in ambito calciomercato potrebbe nascondersi nell’ombra per il Napoli. Continua infatti a prender quota la pista Samardzic-Inter.

Fatica ad ingranare il calciomercato all’ombra del Vesuvio, dove il Napoli del neo tecnico Rudi Garcia è uno dei pochi club ancora a secco di colpi in Serie A. Tanti nomi sono stati accostati ai partenopei in seguito all’ultimo atto della stagione 22/23, seppur concretamente nessun acquisto sia stato ufficializzato. Anzi, per gli azzurri una batosta potrebbe nascondersi dietro l’angolo, dopo le parole in merito a Samardzic in arrivo dall’Udinese.

Samardzic-Inter, le parole di Campoccia

Promesso sposo del Napoli, a lungo sul profilo, Samardzic è entrato insistentemente in ottica Inter nelle ultime ore. I nerazzurri vorrebbero infatti acquistarne le prestazioni approfittando del mancato affondo da parte dei partenopei, pian piano scesi nelle quotazioni. A confermare tale ipotesi, Stefano Campoccia, segretario generale dell’Udinese intervistato all’esterno del centro sportivo dei bianconeri.

Raggiunto sul luogo da alcuni giornalisti, appartenenti anche a SkySport, Campoccia ha avuto modo di rispondere in fretta e furia anche alle domande sul caso Samardzic. “Ci stiamo lavorando“, le parole del dirigente dei friulani in merito all’interesse dell’Inter per il classe 2002. Brutto segno all’orizzonte per il Napoli, che paga la troppa sufficienza mostrata nella trattativa.