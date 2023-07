L’attaccante portoghese resta nel mirino del Napoli, nonostante la sempre più probabile permanenza di Osimhen. Gli azzurri dovranno però fare attenzione alla spietata concorrenza per il bomber bianconero.

Ancora con il freno a mano tirato in ottica mercato, il Napoli ed i suoi tifosi possono gioire in merito alla sempre più probabile permanenza di Victor Osimhen. Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni sia dal bomber nigeriano che dal suo agente hanno letteralmente fatto esplodere di gioia i partenopei, con le news in merito al rinnovo che iniettano ancor più fiducia sul caso. Occhio però al nome di Beto, che rimane un concreto obiettivo in casa azzurra e per cui il Napoli dovrà vedersela contro una concorrenza agguerrita.

Occhio Napoli, anche Fiorentina e Juventus su Beto

Reduce da una stagione da 10 gol in Serie A, Beto è divenuto un nome di mercato per parecchi club italiani. Inizialmente accostato al Napoli, si era parlato del portoghese anche in ottica Salernitana, strizzando l’occhio ad un vero e proprio derby campano per la punta. Secondo quanto riportato da O Jogo, quotidiano con sede in Portogallo, potrebbero ben presto aggiungersi due contendenti per la punta.

Trattasi di Fiorentina e Juventus, che secondo la testata giornalistica portoghese avrebbero intensificato i contatti con gli agenti del calciatore. In più, sulle pagine del quotidiano si parla anche di continui incontri fra l’entourage di Beto e l’Udinese, per delineare al meglio il futuro dell’attaccante. Egli avrebbe infatti una clausola rescissoria pari a 35 milioni, ma non è detto che tale possa rimanere in vigore. Sfruttando l’interesse di ben 4 club italiani e di qualche team all’estero, gli agenti del portoghese potrebbero lavorare con la società bianconera per abbassarne le pretese.