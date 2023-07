Napoli, Sarri vuole beffare Garcia: Lazio sull’obiettivo azzurro

Continuano i dubbi di mercato inerenti al Napoli, sfidato dalla Lazio di Maurizio Sarri nella corsa all’obiettivo.

Ancora troppi dubbi aleggiano in casa Napoli in merito al calciomercato azzurro. Tanti obiettivi, poche risposte concrete, per dei partenopei che non hanno ancora affondato il colpo per nessun obiettivo. La neo squadra di Rudi Garcia potrebbe inoltre esser portata ad un vero e proprio duello in chiave mercato dall’ex Maurizio Sarri. Sia al Napoli che alla Lazio piace infatti il giovane calciatore.

Calciomercato Napoli, anche la Lazio su Ricci

Notizia di oggi giorno l’interesse per Samuele Ricci da parte del Napoli. I partenopei sarebbero infatti interessati al giovane calciatore in forza al Torino, reduce da un’ottima stagione granata. L’idea degli azzurri sarebbe quella di puntare sul classe 2001 come sostituto del partente Demme, ma in diretta da Sky sono amare le news per De Laurentiis e soci.

in cerca di un profilo al centro del campo, anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri sarebbe alla ricerca di Samuele Ricci. Biancocelesti e granata sono dunque in trattativa per cercare di mandare tale operazione in porto. Le richieste del Torino, pari a circa 20 milioni, potrebbero però frenare la corsa capitolina, dando modo al Napoli di sferrare un attacco deciso al centrocampista in ottica Nazionale U-21.