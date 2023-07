Napoli, l’erede di Kim può andare in panchina: l’avviso di Del Genio

Provocazione da parte di Paolo Del Genio in merito alla situazione erede di Kim, che a suo avviso potrebbe addirittura finire in panchina.

Non è ufficiale ma è praticamente un dato di fatto: Kim Min-Jae sarà presto un giocatore del Bayern Monaco, lasciando Napoli dopo appena una stagione in azzurro. I bavaresi hanno infatti l’accordo totale con il calciatore e ne pagheranno a breve la clausola rescissoria. Nei prossimi giorni sono dunque previste le visite mediche per il coreano in quel di Monaco, mentre all’ombra del Vesuvio è ancora rebus in merito all’erede di Kim. Proprio su tale argomento è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, lanciando una provocazione tutt’altro che assurda.

“Occhio ad Ostigard”, Del Genio avvisa l’erede di Kim

Provocazione col botto quella lanciata dal giornalista di Kiss Kiss Napoli e Telecapri Paolo Del Genio. Nel corso della trasmissione Radio Goal infatti, quest’ultimo non ha lasciato spazio all’immaginazione altrui, facendo il nome di Leo Ostigard come erede di Kim. Queste le parole di Del Genio sul difensore norvegese: