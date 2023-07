Lorenzo Insigne, retroscena clamoroso: è accaduto prima di una gara decisiva con il Napoli

Rivelato un clamoroso retroscena sull’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, protagonista di un particolare gesto nelle ore antecedenti ad una gara decisiva

Non accennano a diminuire le emozioni vissute in quel di Napoli dopo il trionfo in campionato, atteso dal popolo partenopeo per 33 anni e finalmente tornato ad accasarsi fra le mura azzurre. Gran curiosità dunque per capire se la squadra del neo tecnico Rudi Garcia sarà in grado di riconfermarsi ad alti livelli, ripartendo da quanto appreso dalla storica spedizione tricolore. Tanti sono però gli elementi che potrebbero salutare Napoli, dopo averne onorato maglia ogni volta che vi è stata occasione.

Addi certi come quello Cristiano Giuntoli, ormai promesso sposo della Juventus, e possibili come quelli dei vari Zielinski, Demme e Lozano, sempre più in uscita dalla rosa azzurra. A loro va senz’altro il merito di aver accompagnato il Napoli soprattutto nei momenti difficili, quando le vittorie non arrivavano e c’era da sopportare anche pesanti sconfitte.

La città ha però dimostrato di sapersi alzare anche dopo addii di un pesante calibro, come dimostrato questa stagione dopo le cessioni dei vari Koulibaly, Mertens ed Insigne. Proprio quest’ultimo è tornato alla ribalta pochi giorni fa, dopo una clamorosa rivelazione in merito ad un episodio, accaduto alla vigilia di una sfida di vitale importanza.

Retroscena Insigne, è accaduto prima di Napoli-Verona

Uno dei bocconi più amari ingeriti nella storia recente dal Napoli è senz’altro la mancata qualificazione in Champions nell’annata 2020/21. Gli azzurri, seppur forti di un vantaggio negli scontri diretti, mancarono infatti l’approdo nell’Europa che conta in favore della Juventus. I bianconeri di Pirlo superarono i partenopei all’ultima giornata, dopo che questi ultimi furono inchiodati sul pari dal Verona di Faraoni.

Ancora oggi quella partita rappresenta un trauma per tutti i supporter napoletani. A posteriori però, fu quella la notte della svolta. Essa delineò, infatti, l’addio di Gattuso in favore di Spalletti, forse spingendo anche Lorenzo Insigne ad accettare l’offerta del Toronto un anno dopo.

Proprio un episodio inerente a quella sfida e con protagonista l’ex capitano azzurro è stato da poco rivelato. Il tutto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, tramite il racconto di un tifoso. In onda sulla radio ufficiale del club, quest’ultimo ha narrato di un incontro con annesso scambio di battute con Insigne, poco prima dell’inizio di Napoli-Verona.

“Stai tranquillo, faremo di tutto per vincere“, le parole pronunciate dal ventiquattro, a dimostrazione di una promessa poi non mantenuta. Il curioso tifoso ha poi rivelato di come quella delusione lo abbia colpito nel profondo, portandolo a non guardare più una singola partita del Napoli da quel giorno.