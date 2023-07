L’agente lo offre al Napoli: De Laurentiis gli paga solo lo stipendio

Arriva d’improvviso la notizia che fa sperare i tifosi azzurri. L’agente avrebbe infatti offerto anche al Napoli il calciatore a parametro zero.

Procede a rilento rispetto a quello delle concorrenti il calciomercato targato Napoli. Ancora zero gli acquisti in casa azzurra, alle prese finora solo con dolorosi ma necessari addii. Hanno infatti già lasciato il capoluogo campano sia Bereszynski che Ndombelè, congedandosi con dei messaggi social strappalacrime. Manca invece ancora l’ufficialità in merito all’approdo di Kim al Bayern Monaco, che a breve ne pagherà la clausola rescissoria oltre a programmarne le visite mediche.

Lato entrata, come detto, ancora poche notizie concrete per il Napoli, cui i tanti nomi accostati non hanno invece trovato affondi da parte degli azzurri. La squadra di Rudi Garcia dovrà senz’altro lavorare nel reparto difensivo, cercando di sostituire al meglio il partente Kim Min-Jae, ma anche il centrocampo rappresenta un’incognita. In attacco invece, soprattutto la fascia destra necessita interventi al più presto, vista la poca prolificità portata da Lozano e Politano. Il Napoli inoltre potrebbe sperare di tornare in carreggiata in chiave mercato, dopo le news lanciate da poco inerenti ad una lieta proposta per i partenopei.

Calciomercato Napoli, l’agente di Adama Traore lo offre agli azzurri

Svincolatosi dal Wolverhampton dopo la scadenza del proprio contratto, Adama Traore rappresenta senz’altro uno dei più ambiti free agent in circolazione. Lo spagnolo è infatti reduce da una stagione da 2 singole reti in Premier League, ma i numeri non devono ingannare in merito alla valutazione dell’ala destra. Dotato di un fisico più da bodybuilder che da calciatore nonché di una velocità fuori dal comune per la sua stazza fisica, Traore è in grado di risolvere spesso situazioni complicate in partita. Il tutto, grazie ad un insolito mix di caratteristiche che gli ha permesso di entrare nei cuori e nelle grazie di parecchi tifosi in giro per l’Europa.

Rimasto senza squadra, Adama sarebbe dunque alla ricerca di una sistemazione per la prossima annata, ed ecco dunque intervenire l’agente del calciatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nico Schira infatti, l’ex Barcellona sarebbe stato proposto dal proprio entourage a ben 3 club italiani, quali Milan, Roma e Napoli. Le tre sono in fase di riflessione, ma facendo dei rapidi calcoli il Napoli potrebbe essere il team più interessato del gruppo. La Roma di Mourinho gioca infatti con un modulo in cui sono previsti due esterni a tutta fascia e nessun’ala d’attacco: schema che andrebbe così a penalizzare le prestazioni di Traore. Quanto al Milan invece, i rossoneri avrebbero trovato in Pulisic il proprio profilo ideale sulla destra.

Resta invece più viva l’opzione Napoli, con gli azzurri che potrebbero sfruttare tale situazione per rinforzare l’out di destra offensivo con il giocatore spagnolo. Traore fu inoltre già accostato in passato agli azzurri, con De Laurentiis che potrebbe essere attratto dall’idea di ingaggiare il calciatore a parametro zero, pagandone solo lo stipendio.