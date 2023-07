Sky, Marianella convinto: “Osimhen? De Laurentiis spara 150 milioni per poi arrivare a 110”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha svelato il suo pensiero relativo alla possibile cessione di Osimhen da parte del Napoli.

L’era di Rudi Garcia al Napoli sta per cominciare ufficialmente. Tra poco più di 10 giorni gli azzurri inizieranno la prima parte della preparazione estiva a Dimaro, con l’obiettivo di migliorare la già straordinaria stagione appena culminata con la vittoria dello scudetto.

Il prezzo fissato da De Laurentiis per Osimhen secondo Massimo Marianella a Sky

Per farlo sarebbe perciò importante confermare tutti i migliori calciatori già presenti in rosa, a partire da Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato autore di ben 31 reti nella passata stagione, di cui 26 in campionato che gli sono valsi i titoli di capocannoniere e miglior attaccante della Serie A.

De Laurentiis è stato chiaro a riguardo: il centravanti non è sul mercato e si sta lavorando al rinnovo del contratto. Soltanto d’innanzi a un’offerta folle e fuori mercato, prenderà in considerazione l’idea della cessione.

Parole che però pare non abbiano convinto del tutto il giornalista e telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, che in collegamento durante il programma “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, ha commentato la notizia sulle alte richieste di De Laurentiis per Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli, negli anni, è sempre stato bravo a sostituire gli attaccanti straordinari che sono andati via. Ho sentito che De Laurentiis valuta Osimhen 150 milioni, mi sembrano tanti ma può essere il prezzo di partenza. Se arriva un club che te ne offre 100-110, cosa fai? È difficile da dire ma credo che De Laurentiis spari 150 milioni per poi arrivare a 110. Avere un bilancio sano deve essere considerato un valore, non tanto quanto lo scudetto ma non siamo lontani.

Insomma, per Marianella quello di De Laurentiis sarebbe poco più che un bluff, con il Napoli pronto a vendere Osimhen alla prima offerta utile. Ma se le storie dei mercati degli anni precedenti ci hanno insegnato qualcosa, è proprio il fatto che il presidente azzurro non scherzi affatto quando si tratta di tenere duro per le cessioni di calciomercato.