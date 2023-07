Paradossale Napoli, nuovo Direttore Sportivo: notizia su Micheli, Mantovani e Pompilio

Dopo l’addio a Cristiano Giuntoli c’è un vuoto di potere nella dirigenza del Napoli, ma De Laurentiis ha già in mente un’idea.

Saranno settimane frenetiche per il Napoli e per il calciomercato azzurro. Sono stati tanti i cambiamenti che ha vissuto la società negli ultimi giorni – partendo dall’addio di Spalletti, passando a quello di poche ore fa di Giuntoli -, ma tanto ancora potrebbe cambiare.

Da capire, infatti, chi prenderà in mano le redini della direzione sportiva e tecnica del Napoli, attualmente sprovvisto di un vero d.s. di ruolo. Per questo motivo, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente di formare un vero e proprio team dedicato all’area tecnica.

Napoli senza direttore sportivo, chi formerà l’area tecnica

Stando a quanto si legge dalle pagine della rosea, l’unico dirigente veramente operativo – oltre al presidente De Laurentiis – è l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli. Attorno a loro c’è una schiera di collaboratori che andranno a comporre l’area tecnica del club. Tra questi ci saranno Antonio Sinicropi (compagno di Valentina De Laurentiis, ndr), e gli uomini dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani.

Proprio loro due sono tra i segreti dei successi del Napoli, tant’è che l’area scouting azzurra viene invidiata da tantissimi club italiani e non solo. Eppure – si legge dalla Gazzetta dello Sport – paradossalmente entrambi a partire da oggi sarebbero sprovvisti di contratto. Ecco quanto evidenziato:

Uno degli effetti collaterali di questo ulteriore accentramento è che da oggi Micheli e Mantovani sono senza contratto: gli è stato garantito che in ritiro a Dimaro, in Trentino gli sarà sottoposto il nuovo accordo. Ma formalmente non sono più tesserati per il club.

E non è finita qui. Giuseppe Pompilio, storico braccio destro di Giuntoli rimasto al Napoli per un ulteriore anno, sarà confermato nel ruolo di vice direttore sportivo, seppur con responsabilità limitate essendo considerato uno stretto collaboratore del “fuggitivo” Giuntoli.

Per il momento il Napoli non assumerà un nuovo direttore sportivo e andrà avanti con questo organigramma. Poi a settembre il presidente farà una riflessione se e quando prendere un nuovo dirigente per l’area sportiva.