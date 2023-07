Napoli, nome nuovo per il sostituto di Kim: può arrivare dal Liverpool

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Kim Min-Jae, l’ultima idea porta a un calciatore del Liverpool.

Il calciomercato del Napoli entrerà nel vivo a partire dalle prossime settimane. I partenopei non hanno particolari esigenze di rosa da colmare, se non quelle relative alle possibili partenze da sostituire. Una di queste dovrebbe riguardare Kim Min-Jae, in procinto di passare al Bayern Monaco.

I bavaresi pagheranno la clausola rescissoria da 58 milioni di euro, consentendo al Napoli di avere un gruzzolo importante da poter reinvestire. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre ai nomi già circolati negli scorsi giorni, se ne aggiungono due alla lista del Napoli.

Il nuovo obiettivo per la difesa del Napoli è Konaté del Liverpool

Il primo è quello di Robin Le Normand della Real Sociedad, che però ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, ovvero quasi quanto vale quella di Kim. La filosofia del Napoli, però, non è quella di reinvestire tutto il ricavato di una cessione su un singolo giocatore, dunque senza una trattativa a cifre più contenute, De Laurentiis cambierà obiettivo.

L’altro nome finito sul taccuino degli uomini mercato azzurri è quello di Ibrahima Konaté del Liverpool. Il 24enne centrale non ha giocato tantissimo ai Reds, ma il suo ingaggio di poco superiore ai 4 milioni a stagione (contratto fino al 2026, ndr) frena i partenopei nell’affondare il colpo.