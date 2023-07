Napoli, altro sconvolgente addio: anche lui va via dopo Giuntoli

Nuovo saluto al Napoli dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, un altro dirigente ha salutato: c’è l’annuncio ufficiale di De Laurentiis.

Il Napoli è entrato in una nuova era della storia del club. Dopo la vittoria dello scudetto, ora l’obiettivo è consacrarsi anche tra le big d’Europa. Progetto ambizioso quello del presidente De Laurentiis, che dopo l’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore degli azzurri, ha alzato l’asticella degli obiettivi da raggiungere. A provarci, però, sarà una struttura tutta nuova, visti i repentini cambiamenti del management partenopeo.

Luciano Spalletti ha già lasciato la panchina del Napoli, venendo sostituito da Rudi Garcia. L’area tecnica, inoltre, ha visto perdere, soltanto poche ore fa in maniera definitiva, anche Cristiano Giuntoli, con ormai l’ex d.s. del Napoli in procinto di passare alla Juventus. E gli addii non sono finiti qui. Già, perché un’altra figura storica della dirigenza napoletana ha salutato.

Anche il responsabile marketing Formisano lascia il Napoli

Seppur la notizia stesse circolando già da qualche settimana, soltanto poco fa è stata resa ufficiale dal presidente De Laurentiis. Attraverso il suo account Twitter, il patron del Napoli ha ufficializzato un altro addio alla società: a lasciare il club è stato lo storico Head of Operations Sales e Marketing, Alessandro Formisano. Si tratta di un vero e proprio pezzo di storia recente della SSC Napoli, visto che il capo delle operazioni e del marketing lascia la società dopo una militanza durata ben 17 anni.

Come detto, la notizia del saluto di Formisano era nell’aria da tempo, ma solo questa mattina è arrivata l’ufficialità del suo addio. Il presidente De Laurentiis ha scritto un breve messaggio sul suo profilo Twitter per salutare lo storico dirigente azzurro.

Ecco il messaggio che il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto dedicare ad Alessandro Formisano:

Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis.

Un addio che sicuramente lascerà un vuoto sia lavorativo e organizzativo, visto che l’ex responsabile delle operazioni e del marketing è sempre stato in prima linea per il lavoro sulle maglie da gioco, ma anche per i servizi per i tifosi quali abbonamenti allo stadio e tanto altro; ma soprattutto si farà sentire la sua assenza sul piano umano. Alessandro Formisano si è sempre distinto per i suoi modi pacati, gentili e per l’abnegazione al lavoro.

Il Napoli, d’altro canto, non può fermarsi e già da qualche settimana aveva inserito altre due figure nel proprio organigramma societario: si tratta di Gianluca Baiesi, nuovo Stadium Manager; oltre a Francesca Mulas, a capo dell’international development marketing. A loro sarà affiancata anche Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio.