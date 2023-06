La Premier gela anche il Napoli: maxi offerta in arrivo per un big

Il Napoli attende di capire cosa succederà con Cristiano Giuntoli, ma la Premier League nel frattempo punta gli occhi su un altro big azzurro

Il Napoli ancora non ha chiare le idee su cosa accadrà con Cristiano Giuntoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire alla possibilità di rescindere in anticipo e in maniera consensuale. Tanto del mercato del club azzurro dipende quindi da questo possibile cambiamento ai vertici della società in ottica mercato. Il Napoli deve comprendere quindi se, anche per la stagione che inizierà ad agosto, il direttore sportivo sarà Cristiano Giuntoli o meno. La Juventus spera in un suo passaggio in bianconero, visto proprio l’ottimo lavoro condotto con il club partenopeo negli anni. Tanto del mercato passerà perciò da questo scenario.

Nel frattempo i big del Napoli hanno attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Piace tanto Victor Osimhen, primo tra tutti, ma non solo. La Premier League, infatti, ha messo gli occhi su un altro giocatore azzurro. È spuntata, infatti, anche l’indiscrezione che avvicinerebbe nuovamente Stanislav Lobotka al Manchester United. Le ultime novità.

Calciomercato Napoli, Lobotka nel mirino della Premier League

Stanislav Lobotka ha un contratto con il Napoli con una scadenza lunga, fissata al 30 giugno del 2027. Il club azzurro non ha intenzione di cedere il centrocampista che in queste ultime stagioni, specialmente nell’ultima con la vittoria dello scudetto, ha fatto la differenza. Ma la Premier League ha fatto la sua comparsa, forte del suo potere economico. E la sua permanenza non appare perciò più scontata.

Il giocatore slovacco è uno di quelli su cui vorrebbe investire il fondo Pif, che in Inghilterra ha acquistato il Newcastle. Ma non sarebbe adesso l’unico. Perché anche il Manchester United ha mostrato il proprio interesse per Lobotka. Non solamente Victor Osimhen e Kim Min-jae sono sotto la luce dei riflettori di mercato quindi. È chiaro che, a fronte di offerte importanti, Aurelio De Laurentiis ci penserebbe e non scarterebbe la possibilità.

La valutazione fatta dal patron azzurro è molto alta: lo slovacco, ex Celta Vigo, è valutato non meno di sessanta milioni di euro. Sulle sue tracce si sono mosse anche le società saudite, ma De Laurentiis non vorrebbe privarsi della sapiente regia del regista slovacco. Per farlo servirà una offerta davvero importante e il Manchester United ci sta pensando.