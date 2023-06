“Somiglia a Juan Jesus”, piace al Napoli per sostituire Kim

Potrebbe sostituire Kim al centro della difesa del Napoli, chi lo conosce bene è convinto: paragone calzante con Juan Jesus.

Il Napoli sta lavorando in sede di calciomercato, consapevole che uno dei nodi da sciogliere sarà quello relativo a un nuovo difensore. Questo in virtù del fatto che è facile prevedere che qualcuno pagherà la clausola rescissoria di Kim Min-Jae, autentica rivelazione dello scorso campionato di Serie A.

Tra i papabili sostituti che il Napoli sta valutando ci sarebbe anche David Hancko, centrale slovacco che gioca nel Feyenoord e che in passato ha avuto una breve parentesi di passaggio in Italia, alla Fiorentina.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di lui con chi lo conosce bene, ovvero Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e attuale membro dello staff tecnico della Nazionale slovacca, guidata dal CT Francesco Calzona. Ecco quanto evidenziato:

David Hancko? Potrebbe ricordare un po’ Juan Jesus come caratteristiche, è molto duttile col suo piede mancino. Punti deboli? Dovrebbe essere più conscio dei propri mezzi, ha capacità tecniche, atletiche e tattiche: ha personalità, con noi ha segnato gol e ha pure l’attitudine nel buttarsi in avanti.

Può essere il nuovo Kim? Ci andrei piano, perchè secondo me ha fatto meglio anche dell’ultimo Koulibaly: certo è che Hancko è stato in Italia alla Fiorentina e conosce la lingua, ora è più maturo e ha fatto una ottima Europa League. So che il Feyenoord vuole tenerlo, ma piace anche in Premier League e dipenderà anche dalle offerte che arriveranno.