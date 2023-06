Nandez dal Cagliari al Napoli, interesse confermato: mossa degli azzurri

Nahitan Nandez nel mirino del Napoli, dopo le parole dell’agente arrivano altre conferme sul possibile acquisto del centrocampista.

Uno degli obiettivi del Napoli nella prossima stagione sarà quello di rimpiazzare due calciatori sul piede di partenza a centrocampo. Si tratta di Ndombele, ritornato al Tottenham dopo il mancato riscatto da parte degli azzurri, e Diego Demme, che dovrebbe far ritorno in Germania.

Uno dei calciatori che potrebbe prendere il loro posto è Nahitan Nandez, mediano di proprietà del Cagliari, appena promosso in Serie A. In giornata l’agente del centrocampista uruguaiano ha confermato l’interesse degli azzurri, seppur non vi sia al momento partita alcuna trattativa.

Ebbene, a conferma il fatto che il Napoli guardi con interesse il calciatore del club sardo, sono arrivate anche le parole di Stefano Capozzucca, ex direttore sportivo del Cagliari, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Nahitan Nandez per me è un giocatore da Napoli, sono legato a lui: è uno che dà tutto, è il famoso jolly che ogni squadre dovrebbe avere in ogni squadra, può fare l’esterno come la mezz’ala, anche il trequartista. È un generoso in mezzo al campo, un allenatore vorrebbe sempre avere uno come lui in mezzo al campo, che sia da far partire titolare o da far subentrare a match in corso.

Giuntoli lo voleva in prestito, ma noi volevamo venderlo a titolo definitivo: anche la scorsa stagione il Napoli ce l’ha chiesto, ma il calciatore non era interessato a partire a titolo temporaneo.