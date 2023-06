Post Osimhen: al Napoli piace Hojlund, Garcia ha fatto un altro nome

Il futuro di Victor Osimhen sarà il fulcro del calciomercato del Napoli, con la cessione del nigeriano, si darà il via alla ricerca del sostituto: due i calciatori con le maggiori possibilità di acquisto.

Dopo l’annuncio e la presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, per il club di De Laurentiis è tempo di pensare al calciomercato. Chiaro che molto dipenderà dalle possibili cessioni che il club azzurro potrebbe effettuare, partendo da quella possibile di Victor Osimhen.

Nelle scorse ore, infatti, c’è stato l’incontro tra l’entourage del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti hanno espresso i rispettivi pensieri e volontà, dandosi appuntamento nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti. In caso di proposte da 150 milioni il Napoli valuterà la cessione.

L’edizione odierna di Repubblica rivela quali siano i papabili sostituti ricercati dal Napoli, rivelando che società e allenatore abbiano due idee differenti per il centravanti preferito. Ecco quanto evidenziato:

Qualora ci fosse la partenza, De Laurentiis avrebbe tanti motivi validi per provare a convincere l’Atalanta a cedere Hojlund: 20 anni e un futuro da predestinato per il danese che ha stregato tutti per potenza e classe. Ma Hojlund piace a tanti club: Manchester Utd e Bayern lo seguono e non avrebbero problemi ad investire i 60 milioni richiesti dall’Atalanta.