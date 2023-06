Incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis: presa una decisione!

Osimhen resta al Napoli o sarà ceduto? Questo il motivo dell’incontro tra l’agente di Osimhen e il presidente De Laurentiis: presa una decisione.

Sono giorni fondamentali per il Napoli e per il calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Non è un mistero che l’attaccante nigeriano sia oggetto del desiderio delle big europee, soprattutto dopo una stagione da 31 reti, di cui 26 solo in campionato.

Il Napoli fissa il prezzo per la cessione di Osimhen

Era atteso in questi giorni un incontro tra l’agente di Victor Osimhen e la società partenopea. Ebbene, stando a quanto raccontato da Sky Sport, il famoso incontro è avvenuto quest’oggi, il tutto in un clima totalmente disteso e cordiale.

Il procuratore Roberto Calenda ha incontrato il presidente De Laurentiis e si è fatto il punto sul futuro del centravanti. Il primo chiarimento fondamentale è stato decidere l‘eventuale prezzo per la cessione richiesto dal Napoli. Ebbene De Laurentiis ha chiarito che per Osimhen non è disposto ad accettare offerte inferiori ai 150 milioni di euro.

Anzi, stando a quanto raccontano i giornalisti di Sky Sport, è probabile che il presidente del Napoli abbia fissato una cifra anche più alta. Si è parlato anche di possibile rinnovo del contratto e – stando quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport – la prima offerta del Napoli per un biennale da 6 milioni a stagione non è stata ritenuta sufficiente.

Le parti si rivedranno per capire il da farsi. L’entourage dell’attaccante ha però raccolto la volontà di De Laurentiis e aggiornerà il club di conseguenza, qualora dovessero esserci offerte pari o superiori a 150 milioni di euro.