Napoli, addio Osimhen? Potrebbe cambiare la data

Il Napoli pensa a come tutelarsi per il possibile addio di Victor Osimhen: potrebbe cambiare la data. Il club azzurro sta lavorando in questo senso senza sosta.

Per Victor Osimhen, almeno fino a questo momento, tutto sembra tacere. Il Napoli sta cercando di trovare un’intesa per un rinnovo di contratto di almeno altri due anni. Ma da parte del giocatore e del suo entourage, al momento, non sono arrivati spiragli che facciano pensare a una possibile intesa. In ogni caso, l’attaccante ha il contratto attuale in scadenza al 30 giugno del 2025. Potrebbero cambiare i piani del club azzurro, lo scenario che può prospettarsi.

Victor Osimhen è uno dei giocatori più importanti del Napoli, che ha vinto lo scudetto anche grazie ai suoi gol. Spesso e volentieri imprescindibili, specialmente nei big match. Nella stagione da poco conclusa, nonostante qualche problema fisico che l’ha costretto a fermarsi per qualche partita, l’attaccante ha giocato 39 match in tutte le competizioni, segnando ben 31 gol e servendo 5 assist.

Con questi numeri e queste prestazioni, ovviamente, il nigeriano ha attirato l’attenzione di diversi top club europei che potrebbero affondare il colpo da un momento all’altro. D’altronde la finestra estiva del mercato aprirà il primo luglio, che è sempre più vicino. Il Napoli sta pensando alla strategia per evitare che il giocatore vada via a zero alla scadenza di contratto, a maggior ragione se non dovesse rinnovare arrivare l’intesa sul rinnovo.

Calciomercato Napoli, potrebbe cambiare la strategia per Osimhen: spunta una nuova data in caso di scenario particolare

Con il calciomercato, si sa, tutto può succedere da un momento all’altro. Fino ad ora sono arrivati tanti apprezzamenti per Victor Osimhen, specialmente dai top club europei. Piace in Premier League e non solo. Anche Aurelio De Laurentiis ha sempre dichiarato di non volersi privare di lui ma ha anche ammesso che di fronte a offerte irrinunciabili il club ci penserebbe. Al momento questo non è successo, ma allo stesso tempo non è neanche arrivata la risposta del giocatore per il rinnovo proposto. Il contratto resterebbe così in scadenza al 2025.

Se le cose dovessero restare così, il Napoli non si priverà di Victor Osimhen a stretto giro. Tranne appunto se, nel corso del mercato estivo, non dovesse arrivare una proposta con una cifra molto alta. Ma, fino a quell’eventuale momento, il club azzurro sta pensando a una nuova strategia da mettere a punto. Nel caso in cui l’attaccante non rinnoverà, l’addio probabilmente arriverà nel 2024 per evitare di perderlo a parametro zero a scadenza nel 2025.