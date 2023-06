Luciano Spalletti, follia in panchina: spunta il nome della sua prossima squadra

Spalletti ha lasciato il Napoli dopo l’impresa tricolore di quest’anno. Secondo un’indiscrezione potrebbe approdare in un altro club

Luciano Spalletti ha compiuto a Napoli un’impresa che rimarrà scolpita nei secoli. Non solo per il risultato finale, il terzo scudetto della storia partenopea, i 90 punti e chi più ne ha più ne metta: la grandezza della squadra allenata da Spalletti sta tutta – o quasi – nella gioia che ha saputo regalare. Ai suoi tifosi e, più in generale, a tutti gli amanti del pallone che ogni volta sono riusciti a rigenerarsi grazie alle gesta dei calciatori in maglia azzurra.

Gran parte del merito è da attribuire all’encomiabile lavoro svolto dall’allenatore di Certaldo. Il tecnico toscano è riuscito a creare sin da subito un legame speciale con la città di Napoli; a riconoscerne l’infinita sensibilità riuscendo così – in qualche modo – a gestirla. Con l’ausilio delle carezze e, all’occorrenza, di qualche sana reprimenda.

Luciano Spalletti è riuscito a mettere in piedi, col tempo, un’orchestra quasi perfetta che ha saputo suonare il suo spartito in tutta Europa. Facendo invidia anche ai colossi che sembravano irraggiungibili e invece si sono rivelati non molto distanti. Ora, finalmente, questo lavoro gli sta venendo riconosciuto: secondo un’indiscrezione, Spalletti potrebbe sedere presto sulla panchina di una big europea.

Spalletti al Bayern? L’ipotesi non è da escludere

Il Bayern Monaco ci ha abituati alla serietà, alla concretezza e alla massima oculatezza in ogni scelta. Lo scorso anno però i bavaresi si sono resi protagonisti di un repentino e inatteso cambio di panchina a metà stagione. Thomas Tuchel ad aprile è subentrato al giovanissimo Julian Nagelsmann, riuscendo con non poche difficoltà – dopo una rocambolesca ultima giornata di campionato – a conquistare il titolo di Campione di Germania.

L’ex allenatore del PSG si è guadagnato così la riconferma per questa stagione, ma la sua panchina non è poi così salda. I vertici del club bavarese non sono ancora convinti di aver fatto la scelta giusta e Tuchel sarà sotto esame ancora per un bel po’. Secondo un’indiscrezione che circola nelle ultime ore, il club bavarese per questo motivo tiene d’occhio Luciano Spalletti: il tecnico, libero da ogni vincolo contrattuale e desideroso di prendersi un anno sabbatico, potrebbe rientrare anche a stagione in corso nel caso in cui fosse il Bayern a presentarsi con una proposta. Per capire meglio la situazione in tal senso bisognerà aspettare i prossimi mesi e i primi impegni stagionali: Tuchel, a quanto sembra, non può dormire sonni tranquilli.