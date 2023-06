Lo chiamano “Messi 2”, il nuovo obiettivo per l’attacco del Napoli

Il Napoli sta lavorando per acquistare un nuovo attaccante che possa sostituire il partente Lozano: individuato l’obiettivo.

Il calciomercato del Napoli sta entrando nella sua fase più calda, con tante idee che stanno pian piano prendendo corpo, diventando trattative reali. Una di queste potrebbe riguardare un attaccante che il club azzurro sta seguendo, vista la possibile partenza di Lozano.

Il messicano, infatti, è entrato nel mirino di alcuni club arabi, pronti a offrire un contratto da 10 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni. Il calciatore sta riflettendo sul da farsi, mentre il Napoli ha già fissato il prezzo di cessione intorno ai 20 milioni di euro.

Kubo della Real Sociedad è entrato nel mirino del Napoli

Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, i partenopei – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – si fionderebbero su un talentuoso attaccante de La Liga: ovvero Takefusa Kubo della Real Sociedad. Il giapponese è stato protagonista nell’ultimo campionato, realizzando 9 gol e 7 assist nell’ultima stagione, attirando le attenzioni di vari club europei, tra cui proprio quello del Napoli.

Qualità tecnica unita a grande velocità, Kubo potrebbe essere ciò che per Garcia alla Roma era Gervinho, ovvero una freccia per l’attacco. Inoltre lo stesso presidente De Laurentiis aveva rivelato di voler un calciatore giapponese in squadra, in modo da espandere il brand Napoli anche in Oriente. Kubo – il cui soprannome è “Messi 2”, vista la somiglianza fisica – potrebbe rappresentare un affare tecnico, ma anche commerciale per un club come il Napoli.