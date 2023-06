Demme verso l’addio, il sostituto arriva dalla Serie A: l’ha chiesto Garcia

Diego Demme è sempre più vicino alla cessione, il Napoli valuta l’acquisto di un nuovo centrocampista: Rudi Garcia ha già un preferito.

Il Napoli, dopo aver annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore, ha iniziato a muoversi per reperire rinforzi sul calciomercato. Prima di acquistare, però, servirà cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani del club azzurro. Tra questi calciatori c’è sicuramente Diego Demme.

Il regista tedesco, dopo una stagione vissuta ai margini del Napoli, vuole provare una nuova esperienza. Probabile, dunque, che ritorno in Germania. Da capire ancora quale possa essere la destinazione, anche se nelle scorse settimane c’erano stati contatti con l’Hertha Berlino.

Maxime Lopez, il regista che Garcia vorrebbe al Napoli

Ad ogni modo il Napoli dovrà reperire un vice Lobotka al più presto, in modo da cautelarsi e arricchire la rosa da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Proprio il tecnico francese, riporta l’edizione odierna di Repubblica, avrebbe esplicitamente chiesto l’acquisto di un calciatore dalla Serie A.

Si tratta di Maxime Lopez, calciatore del Sassuolo e che Garcia ha già allenato in passato. I due hanno infatti lavorato insieme al Marsiglia, dal 2016 al 2019, con il nuovo tecnico azzurro che conosce perfettamente le qualità di Lopez. Acquistarlo non sarà comunque semplice: il Sassuolo lo valuta almeno 20 milioni di euro.

Inoltre sul francese c’è la concorrenza di altri club di Serie A, su tutti la Fiorentina che lo avrebbe individuato come possibile sostituto in caso di cessione di Amrabat. I viola gli offrirebbero la quasi garanzia di un posto da titolare, il Napoli la possibilità di lottare per vincere e di giocare la Champions League.