Rinnovo Osimhen, il nigeriano pone le condizioni: cosa chiede al Napoli

Si entra nel vivo per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen per il rinnovo di contratto: spuntano le richieste dell’attaccante per firmare.

Victor Osimhen e un futuro tutto da scrivere. Che il Napoli voglia trattenerlo non è un mistero, così com’è altrettanto noto che il calciatore sia ambito da diversi top club (in queste ore il PSG sembra essere passato in prima fila). Di mezzo, un contratto che ha ancora due stagioni e che Aurelio De Laurentiis ha urgenza di prolungare, in primis appunto per respingere le sirene di mercato, e poi anche per evitare minusvalenze in caso di non cessione immediata

Ma cosa chiedere il numero 9 partenopeo per firmare il prolungamento? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in merito agli scenari futuri possibili sulla trattativa tra il club partenopeo e l’entourage del ragazzo, in attesa dell’incontro tra le parti.

Le richieste di Osimhen

In particolare, sembrerebbero essere due le chiavi di volta che Victor Osimhen terrà in considerazione prima di prendere una decisione definitiva sul futuro e sulla richiesta di rinnovo del Napoli.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano è pronto ad ascoltare la richiesta del patron Aurelio De Laurentiis, ma vuole garanzie in merito al progetto. L’altra condizione posta dall’attaccante – secondo quanto reso noto dalla medesima fonte – è un ingaggio che sia proporzionato al suo valore del cartellino e al mercato.

Sono attese, a questo punto, novità su quello che sarà il summit tra società e procuratore (Roberto Calenda, ndr) per capire se ci sono i margini per continuare insieme e respingere tutti i rumors di mercato.