Ultim’ora, la notizia spaventa i tifosi del Napoli: riguarda Osimhen!

Importante novità riguardante il calciomercato e Victor Osimhen, la notizia lascia perplessi tutti i tifosi del Napoli: può cambiare tutto.

Uno dei calciatori del Napoli al centro di tanti voci di calciomercato è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, dopo una stagione da protagonista, 31 reti realizzate e i titoli di miglior attaccante e capocannoniere della Serie A, oltre lo scudetto vinto, è entrato nel mirino delle maggiori big europee.

Napoli, il PSG presenterà un’offerta da 150 milioni per Osimhen

Una di queste è il PSG, che ha salutato Messi passato all’Inter Miami in MLS, e rischia di perdere Mbappé. Ecco perché i parigini sono alla ricerca di un grande centravanti, individuato proprio in Osimhen. Il Napoli – tramite il presidente De Laurentiis – ha già fatto sapere che l’attaccante non è in vendita, a meno di cifre folli e fuori mercato.

A tal proposito il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fornito alcuni aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Infatti, stando a quanto riferito, il PSG presenterà nei prossimi giorni un’offerta da 150 milioni per l’acquisto di Victor Osimhen.

La cifra sarebbe senz’altro importantissima, ma non è detto che il Napoli accetti la proposta dei parigini, anche perché Kim pare ormai a un passo dal Bayern Monaco.