Settimane importanti per il futuro di Piotr Zielinski, il cui contratto scade nel 2024: non mancano i club interessati a lui pronti ad approfittare della situazione.

Piotr Zielinski resterà a Napoli? Questo è uno dei nodi che la dirigenza partenopea dovrà sciogliere nel corso di questa estate. Sullo sfondo, un contratto che scade nel 2024 e per cui, al momento, manca ancora un accordo sul prolungamento dello stesso.

Primo punto che va chiarito è quello relativo all’ingaggio: l’ex Empoli è uno dei due calciatori (insieme a Hirving Lozano, ndr) più pagati della rosa azzurra e gli azzurri hanno fatto già intendere di voler rivedere quella cifra al ribasso. Insomma, non il massimo delle aspettative per Zielinski, che intanto sembra però avere le idee ben chiare sul suo futuro.

Squadra che farebbe carte false per averlo è sicuramente la Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri, pronto a puntare sul numero 20 dei partenopei in caso di cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Questa mattina arrivano novità a tal proposito che cambiano tutte le carte in tavola: una mossa a sorpresa che spariglia tutta la situazione.

Zielinski dice no alla Lazio: la situazione

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, puntualizzando che Piotr Zielinski avrebbe detto no al corteggiamento della Lazio.

La volontà del calciatore – si legge – è quella di continuare in azzurro, anche a costo di ridursi l’ingaggio. “Vuole comprare casa a Napoli, modello Hamsik, e legarsi a vita: adora città, squadra, compagni, tifosi”, ha scritto il quotidiano oggi in edicola.

Le parti – secondo la medesima fonte – hanno parlato di un triennale a cifre più contenute. In ogni caso, il polacco ha già espresso pienamente la sua volontà di continuare in azzurro.