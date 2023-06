Napoli, altro scippo dal Milan? Contatti con l’obiettivo per il centrocampo

Napoli e Milan rivali sul campo ma anche in sede di calciomercato, i rossoneri hanno avuto contatto con l’obiettivo di mercato di De Laurentiis.

Ore convulse per quanto riguarda il calciomercato, con affari che si stanno concludendo e altri che stanno saltando in Serie A. Tra i club più attivi c’è sicuramente il Milan, che sta intersecando i propri affari con il Napoli.

Sono tanti i calciatori che infatti piacciono a entrambe le società, a partire da Arda Guler che pare sia parecchio vicino all’approdo in rossonero. Ma non solo il talento turco, anche un altro calciatore seguito dal Napoli pare stia prendendo la strada che porta a Milano.

Contatti tra il Milan e Samardzic

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel corso di “Calciomercato l’Originale”, in giornata i rossoneri hanno avuto contatti con l’Udinese per Samardzic. Il centrocampista piace tantissimo anche al Napoli, che resta comunque sulle sue tracce.

Da capire anche quale sia il pensiero di Rudi Garcia sul possibile acquisto della mezzala tedesca, che piace molto allo scouting azzurro. Per ora tra Napoli e Udinese, così come per il Milan, ci sono stati solo contatti esplorativi per capire quali sono le richieste per l’eventuale cessione.