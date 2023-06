Arda Guler, brutte notizie per il Napoli: accordo vicino con un altro club

Il talento turco Arda Guler sarebbe vicino all’accordo con la sua nuova squadra, dal Fenerbahce è arrivata un’importante conferma.

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione, sempre alla ricerca di nuovi talenti da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Uno dei ruoli che gli azzurri potrebbero presto trovarsi a dover potenziare è quello si esterno destro d’attacco.

Napoli beffato? Il Milan si avvicina ad Arda Guler

Dall’Arabia Saudita arrivano notizie relative a interessamenti concreti per Hirving Lozano, che potrebbe così lasciare il Napoli. Al suo posto, dunque, servirà un nuovo esterno e tra i calciatori da tempo seguiti dagli azzurri c’è Arda Guler, talentuosissimo calciatore classe 2005 del Fenerbahce.

Il problema per il Napoli, però, è che su Arda Guler si sono mossi in maniera importante altri club di Serie A, tra questi c’è il Milan. Non solo piace ai rossoneri, ma i dirigenti Moncada e Furlani pare abbiano già fatto passi decisivi per l’acquisto dal Fenerbahce.

A rivelarlo su Twitter il giornalista di Sport Digitale, Yağız Sabuncuoğlu, che rivela come il club turco abbia dato il permesso al Milan di iniziare a trattare il nuovo contratto dell’attaccante. Una notizia decisiva, che confermerebbe come Arda Guler sia sempre più vicino all’approdo in Italia, ma non al Napoli a questo punto.