Imprevisto per Koopmeiners, la big di Serie A insidia il Napoli

Teun Koopmeiners è l’obiettivo numero uno per il centrocampo in vista della sessione estiva di calciomercato: una big italiana tenta, però, lo sgambetto a De Laurentiis.

Da tempo nei radar del Napoli, fin dai tempi dell’AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners rappresenta ancora tutt’oggi un profilo su cui si vuole puntare per il centrocampo. Reduce da una stagione incredibile tra le fila dell’Atalanta, il nome dell’olandese è tornato nuovamente d’attualità dalle parti di Castel Volturno, anche se la concorrenza è folta.

Il suo rappresentante nelle scorse ore ha parlato ai nostri microfoni, facendo chiarezza sulle insistenti voci di mercato e sul futuro. Tutti si interrogano, a questo punto, se il centrocampista lascerà effettivamente o meno il club orobico, in favore dell’interesse del Napoli ma non solo. La società partenopea, come confermato anche questa mattina, non è infatti l’unica squadra fortemente interessata e, in particolare, c’è una big del nostro campionato pronta all’assalto. Beffa all’orizzonte per gli azzurri? Vediamo insieme tutti gli ultimi sviluppi della vicenda.

L’Inter si inserisce per Koopmeiners: la situazione

La big interessata a Teun Koopmeiners, oltre al Napoli, sarebbe l’Inter, alla ricerca di un colpo a centrocampo visto che Marcelo Brozovic potrebbe dire addio.

Sul regista croato ci sono le sirene dall’Arabia Saudita, ma nelle ultime ore il Barcellona ha scalato qualche consenso. A fare un ulteriore punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui la società nerazzurra sta portando avanti una vera e propria azione di disturbo ai danni del club di Aurelio De Laurentiis. “Il presidente azzurro si sentiva sicuro, senza concorrenti in casa”, si legge. Ma “i sondaggi insistenti di Ausilio e Marotta possono far lievitare le pretese dei bergamaschi”.

Non una buona notizia per gli azzurri, che intanto però proseguono la corsa per assicurarsi le prestazioni del valido centrocampista della Nazionale olandese.