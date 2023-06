Teun Koopmeiners è uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo della prossima stagione: l’agente ha parlato del suo futuro in esclusiva ai nostri microfoni.

Il tuttofare dell’Atalanta potrebbe essere i colpo a sorpresa dell’estate del Napoli. Seguito già diverse stagioni fa per rinforzare la mediana, ora è tornato di moda considerati i possibili addii di Diego Demme, Piotr Zielinski e la mancata conferma di Tanguy Ndombele. Classe ’98 e perfetto in ogni zona del centrocampo, Koopmeiners ha migliorato ancora di più le sue qualità con Gian Piero Gasperini e ora sembra pronto al definitivo salto di qualità per giocare anche in Champions League, che è il suo sogno nel cassetto.

Koopmeiners nel mirino del Napoli: conferme dell’agente

Il nome di Teun Koopmeiners è diventato il primo sulla lista del Napoli per il calciomercato estivo. Nel centrocampo di Rudi Garcia potrebbe crescere ancora di più e perfezionarsi: è ancora giovanissimo e nel pieno della maturazione calcistica.

L’agente di Teun Koopmeiners, Bart Baving, in esclusiva ai nostri microfoni ha confermato l’interesse del Napoli ma anche di altre big. Al momento ci sono stati solo sondaggi e un’apertura ai discorsi per una possibile trattativa.