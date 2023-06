ULTIM’ORA – Dall’Arabia si fiondano sull’azzurro: il Napoli apre all’addio!

Ultim’ora di calciomercato per il Napoli, che arriva direttamente dall’Arabia Saudita: super offerta per l’azzurro. Il club azzurro non si oppone alla cessione.

Una notizia dell’ultim’ora che ha del clamoroso: dall’Arabia Saudita arriva una novità che rischia di cambiare tutte le strategie del Napoli sul mercato. Il campionato arabo è sempre più alla caccia di calciatori importanti e sembrerebbe ora aver messo gli occhi a un calciatore azzurro. La novità più rilevante è che il Napoli non si opporrebbe all’eventuale cessione, visto che molto probabilmente si tratta di un’offerta fin troppo importante da poter essere rifiutata.

In tal caso, la formazione partenopea perderebbe uno dei protagonisti della scalata Scudetto, motivo per cui gli azzurri sono chiamati ad accelerare sul mercato per assicurarsi un degno sostituto.

“Club sauditi su Lozano”

Si tratta di Hirving Lozano, calciatore che sarebbe finito nel mirino di club dell’Arabia Saudita, che medita il super colpo proprio dalla squadra campione d’Italia.

A riportarlo è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio – citando la redazione inglese di Sky Sport -, svelando che il messicano è divenuto oggetto del desiderio dei club sauditi. Come accennato in precedenza, il Napoli apre al possibile addio a un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.