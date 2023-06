Non solo Gollini, il Napoli può cambiare anche il terzo portiere: notizia su Marfella (ESCLUSIVA)

Davide Marfella potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione, ci sono importanti novità riguardanti il suo contratto con gli azzurri.

Con l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli può ufficialmente cominciare anche il calciomercato del club azzurro. Sono varie le situazioni di mercato che il club dovrà sistemare, non solo quelle relative ai big della rosa come Kim oppure Osimhen. Per gli uomini mercato di De Laurentiis ci sarà da lavorare soprattutto per quanto riguarda la questione dei portieri.

Alex Meret, dopo una stagione da grande protagonista, si è preso le chiavi della porta del Napoli: con il suo procuratore si parlerà anche del possibile rinnovo del contratto, ma le vere spine riguardano gli altri estremi difensori della rosa azzurra.

Il Napoli non esercita l’opzione per il rinnovo di Davide Marfella

Il secondo portiere Pierluigi Gollini è tornato all’Atalanta, visto che il Napoli non ha esercitato l’opzione di acquisto da 8 milioni di euro. Potrebbe comunque tornare a giocare all’ombra del Vesuvio, ma la dirigenza partenopea sta cercando un nuovo accordo con i bergamaschi, soprattutto a cifre inferiori da quelle previste dal riscatto.

Ma non è finita qui, altro portiere che potrebbe lasciare il Napoli è Davide Marfella. L’estremo difensore ha ricoperto il ruolo di terzo in questa stagione ed è uno dei calciatori della rosa ad essere migliorato di più, seppur non abbia mai avuto l’occasione di scendere in campo in questa stagione. Il suo contratto scade il 30 giugno, con il Napoli che aveva la possibilità di rinnovarlo per due stagioni. Secondo quanto raccolto da SpazioNapoli, l’opzione era esercitabile entro il 10 giugno e il club azzurro non l’ha fatto. Dunque Marfella sarà svincolato a partire dal prossimo 1 luglio.

Interesse di Pescara e Catania

Ciò non vuole dire che tra le parti si possa trovare un nuovo accordo per restare ancora a Napoli. Ricordiamo che Davide Marfella è un portiere classe ’99 con un passato nella Primavera azzurra. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, al ragazzo non dispiacerebbe nel club del suo cuore, ma eventualmente non mancherebbero proposte: Pescara e Catania hanno già chiesto informazioni su di lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti