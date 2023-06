Scandalo Italia Under 21, Nicolato infuriato: “Gara condizionata, assurdo giocare senza VAR”

Il CT dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha attaccato l’arbitro della gara persa contro la Francia all’Europeo di categoria.

Finisce male la prima gara dell’Italia Under 21 all’Europeo di categoria contro la Francia. I galletti si sono importi per 2-1, ma al termine della sfida sono tantissimi i rimpianti per gli azzurrini, che hanno giocato peggio degli avversari, ma avrebbero meritato un risultato diverso per gli episodi arbitrali andati tutti in direzione francese.

Italia Under 21 sconfitta dalla Francia, la rabbia del CT Nicolato

Nella prima fase di questa competizione, infatti, non è previsto l’uso del VAR e della Gol Line Technology, strumenti fondamentali per il calcio di oggi. E a subirne l’assenza è stata proprio l’Italia: sul risultato di 1-1 c’era un netto rigore per l’Italia non ravvisato dal direttore di gara, la rete del 2-1 francese è viziata da un nettissimo fallo a metà campo ai danni di Okoli e per concludere nel recupero rete di Bellanova con il pallone che aveva abbondantemente superato la linea di porta, ma non per l’arbitro e l’assistente, che così condannano l’Italia alla sconfitta.

A commentare la gara è stato il CT Paolo Nicolato ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: