Cavani, l’ex agente svela: “Si parla di un’offerta in arrivo per un calciatore del Napoli”

L’ex procuratore di Edinson Cavani, Claudio Anellucci, svela un retroscena di calciomercato riguardante un’offerta in arrivo per il Napoli.

Sono giorni importanti per il calciomercato, soprattutto quello del Napoli potrebbe avere uno scossone importante nelle prossime settimane. Non è un mistero, infatti, che Victor Osimhen sia al centro di un possibile valzer di attaccanti che potrebbe coinvolgere alcuni top club europei.

De Laurentiis ha già fatto sapere di non voler cedere l’attaccante nigeriano, a meno di offerte da capogiro. Ovvero dovranno arrivare proposte da almeno 150 milioni in su, cifre davvero impressionanti.

A parlare della possibile cessione di Victor Osimhen è stato l’ex procuratore di Edinson Cavani, Claudio Anellucci, che ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

Danso al Napoli? Non conosco bene il giocatore, se non superficiale. Invece, da quel che so ci sono movimenti importanti soprattutto dal punto di vista del mercato in uscita. Si parla di un’offerta importantissima arrivata per Victor Osimhen. Sono offerte pazzesche, ed un giocatore, dinnanzi a certe cifre, deve partire. 150 milioni valutazione giusta? Siamo completamente fuori mercato… Sono cifre illogiche, aberranti! Sono numeri ben lontani da quel che il calcio dovrebbe essere, numeri che mi fanno tremare le gambe.

Jonathan David possibile erede di Osimhen? Un giocatore molto bravo, anche se i calciatori preferisco giudicarli dopo la prima annata da boom. Va messo in conto che la maglia del Lille non è la maglia del Napoli. Il peso specifico è completamente differente.