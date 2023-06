Retroscena Spalletti, icona della musica italiana svela il contenuto di una telefonata

Spalletti e Napoli si sono lasciati, ma la storia d’amore si arricchisce di nuovi dettagli. L’ultimo arriva da un noto cantante

Quella tra Luciano Spalletti e il Napoli rappresenta senza ombra di dubbio una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni. Il tecnico toscano, arrivato nel capoluogo campano nell’estate 2021, ha lasciato il segno con la vittoria dello scudetto ma non solo. A fare la differenza, al di là dei risultati sul campo, è il feeling che si è creato con la piazza partenopea.

Un uomo passionale come Spalletti e la calorosissima gente di Napoli, mix perfetto da cui è scaturita una delle espressioni calcistiche più belle degli ultimi anni. E non ci riferiamo soltanto all’Italia. Dove c’è bel gioco, c’è amore, potremmo azzardarci a dire: Spalletti questo sentimento verso Napoli lo ha manifestato in ogni modo e ogni qual volta ne ha avuto la possibilità. Un esempio è il tatuaggio che si è fatto con lo stemma del Napoli che affianca il tricolore sul suo braccio. Ma ora si aggiunge un ennesimo retroscena, svelato da un’icona della musica italiana.

Masini racconta il rapporto tra Napoli e Spalletti: il retroscena

Marco Masini lo conosciamo tutti, o quasi: cantautore di successo, pianista sublime e anche grande appassionato di calcio. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con il brano “L’uomo volante”, Marco Masini è anche un amico storico di Luciano Spalletti, l’uomo che ha contribuito – dalla panchina – a riportare lo scudetto a Napoli 33 anni dopo l’ultima volta. Una cavalcata praticamente perfetta che il tecnico toscano ha voluto festeggiare con un party nella sua tenuta nei pressi di Montaione, in provincia di Firenze.

All’evento ha partecipato anche Masini, il quale durante un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato alcuni dettagli dell’ultimo incontro con l’ex allenatore degli azzurri. “La festa era in onore di suo fratello, siamo stati benissimo. – le sue dichiarazioni – Avevo promesso di cantare nel caso in cui il Napoli avesse vinto lo scudetto e l’ho fatto”.

Masini ha poi continuato con il racconto, soffermandosi sulle emozioni che gli ha trasmesso Spalletti durante la loro ultima chiacchierata: “Io così coinvolto ed emozionato l’ho sentito poche volte – ha rivelato – , nonostante Luciano sia chiaramente un uomo sensibile“. E poi continua: “Mi ha raccontato per mezz’ora di quanto Napoli gli sia entrata dentro, ha fatto commuovere anche me“. L’ennesima testimonianza di un amore che neanche il tempo riuscirà mai a scalfire. Napoli e Spalletti: come nei film più belli.