Garcia impressionato da Napoli: belle parole su tifosi e città

Rudi Garcia manda un messaggio ai napoletani tramite i canali ufficiali del club: belle parole su città e tifosi.

È iniziata l’era Rudi Garcia, è iniziata la prima stagione da campioni d’Italia del Napoli. Con la conferenza stampa avvenuta al Museo e Real Bosco di Capodimonte, il tecnico francese si è presentato ai suoi nuovi tifosi che lo hanno accolto con cori e uno striscione di benvenuto esposto dagli ultras della Curva B.

Una conferenza che è piaciuta ai tifosi, che hanno visto un allenatore determinato, ambizioso e per niente spaventato di prendere in mano un’eredità importante come quella di Luciano Spalletti. Lo stesso Garcia ha voluto ringraziare i tifosi che gli hanno dato un caloroso benvenuto.

Garcia ringrazia i tifosi sui social del Napoli

Oltre alle bellissime parole riservate per i tifosi del Napoli nel corso della conferenza di presentazione di ieri, Garcia ha anche pubblicato un messaggio sui suoi profili social in serata di ringraziamento. Oggi, invece, i canali social ufficiali del Napoli hanno pubblicato un breve video dove parla il nuovo allenatore azzurro.