Garcia scrive ai napoletani: messaggio bellissimo sui social – FOTO

Bellissimo messaggio apparso sui profili social di Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, per i tifosi azzurri: le sue parole fanno scatenare tutti i supporters.

Rudi Garcia nella giornata di ieri ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Napoli. Insieme a lui, presente anche Aurelio De Laurentiis, che ha fatto il punto sugli obiettivi che la società si pone in vista del futuro.

Grande accoglienza anche da parte dei tifosi: sono stati tantissimi che hanno deciso di accogliere con calore il tecnico francese, con tanto di cori e striscioni di incoraggiamento e di buon auspicio per la stagione che verrà.

Il tecnico transalpino, però, ha tenuto a ringraziare nuovamente i tifosi del Napoli con un post apparso anche sul suo profilo Twitter ufficiale, che in poco tempo ha fatto scatenare tutti. Vediamo insieme quali sono state le parole del neo allenatore azzurro.

Il post di Garcia su Twitter

Rudi Garcia parla direttamente al cuore dei tifosi e lo fa attraverso un messaggio pubblicato sui social, che fa da eco alle parole rilasciate nel pomeriggio di lunedì nel corso della sua presentazione.

In particolare, il tecnico francese ha scritto: “Ringrazio i tifosi napoletani per la calorosa accoglienza e l’energia trasmessa”. Poi, il messaggio in vista del futuro: “Ora è tempo di mettersi a lavoro per continuare a crescere e provare a realizzare grandi cose insieme”. Infine, un “FORZA NAPOLI”, con tanto di caps lock.

Tantissimi i commenti dei tifosi azzurri, che ancora una volta non hanno perso occasione per far sentire il proprio sostegno al nuovo allenatore azzurro. Di seguito, la foto del post in questione: