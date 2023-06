Come giocherà il Napoli di Garcia? Novità per Di Lorenzo e Kvara, spazio a una “scommessa”

I tifosi non vedono l’ora di scoprire come giocherà il Napoli con l’arrivo di Rudi Garcia, che ieri ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali da tecnico azzurro.

Rudi Garcia nella giornata di ieri si è lasciato andare alle prime dichiarazioni da tecnico del Napoli nel corso della conferenza stampa di presentazione. Un impatto subito importante per il tecnico francese, che ha avuto modo di ricevere anche il primo saluto da parte dei tifosi, che sono accorsi in massa per dare sostegno e un in bocca al lupo al nuovo allenatore.

Aurelio De Laurentiis, che ha partecipato alla conferenza stampa, è stato chiaro: Garcia è stato scelto anche perché (se non soprattutto) cultore del 4-3-3, prerogativa imposta fin da subito dal patron in sede di casting. Ma come sarà il gioco di Garcia? E quali saranno le novità tattiche che l’ex Roma cercherà di trasferire alla squadra? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sbilancia, rivelando quelle che possono essere i nuovi scenari tecnico-tattici del neo tecnico azzurro.

Tutte le novità del 4-3-3 di Rudi Garcia

Sul modulo, pochissimi dubbi: si punterà sul 4-3-3, con in alternativa magari il 4-2-3-1 in determinati momenti del match per sparigliare le carte.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela quelli che possono essere i nuovi compiti, in particolare, di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, punti fermi del Napoli per il presente e per il futuro. Per il georgiano, la mission primaria sarebbe quella di puntare sulle verticalizzazioni e sugli spazi (così come faceva Gervinho nel corso della sua avventura a Roma. Per il capitano, invece, dovrebbero esserci più compiti difensivi, con meno licenze per quanto riguarda la fase propositiva rispetto al passato.

Rudi Garcia, stando sempre a quanto riportato dal quotidiano, avrebbe le idee chiare anche per quanto riguarda il ballottaggio Politano-Lozano, con il messicano che avrebbe un piccolo margine di preferenza rispetto al numero 21. “Giocatore che a Garcia piace parecchio”, svela il quotidiano.

Punto più che fermo, invece, Victor Osimhen: il presidente Aurelio De Laurentiis ha accennato anche a un principio di accordo per un rinnovo di altri due anni (ma si dovrà attendere l’incontro con l’entourage del ragazzo). Nel caso in cui il nigeriano dovesse effettivamente restare, il tecnico francese potrebbe affibbiargli il compito di cercare quanto più possibile la profondità, caratteristica principe del capocannoniere della Serie A.