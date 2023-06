Futuro Osimhen, De Laurentiis senza dubbi: c’è l’annuncio in conferenza

Annuncio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul futuro di Osimhen durante la conferenza stampa di Garcia.

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa del neo allenatore del Napoli Rudi Garcia. Il tecnico francese ha il difficile compito di sostituire Luciano Spalletti, tecnico entrato nella storia del club azzurro grazie allo Scudetto conquistato in questa stagione.

Per l’occasione, era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, al quale sono state rivolte diverse domande sia riguardo la scelta del mister ex Roma e anche sul futuro di alcuni calciatori.

Fra questi, il presidente è stato stimolato sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano interessa a tanti top club europei e in tanti temono che una grande offerta possa far vacillare il club partenopeo. De Laurentiis ha chiarito a tutto tondo la situazione relativa al suo futuro. Di seguito quanto riportato:

“Osimhen deve rimanere al Napoli, poi se arrivasse un’offerta irrinunciabile per quanto riguarda la salute del Napoli vedremo, valuteremo”.

Con Osimhen abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa del Napoli. Con lui siamo in accordo per il prolungamento per ulteriori due anni di contratto. Per gli altri giocatori dovremo studiare insieme a Rudi. Abbiamo iniziato a tessere con l’allenatore chi potrebbe partire e come sostituirlo”.