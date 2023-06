Perché Garcia al Napoli? De Laurentiis chiarisce la sua scelta in conferenza

In quel di Napoli è il giorno della presentazione del nuovo allenatore dei partenopei Rudi Garcia, nella quale ha parlato anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Dopo alcune settimane con continue indiscrezioni sul successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, nei giorni scorsi le riserve sono state sciolte. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato giovedì scorso tramite il suo profilo Twitter l’assunzione di Rudi Garcia come allenatore del Napoli.

L’allenatore ha tenuto la conferenza stampa di presentazione presso il salone delle feste della Reggia di Capodimonte insieme al presidente De Laurentiis.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia è intervenuto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole.

SCELTA RUDI GARCIA – “Non ho fatto un casting lungo. Mi sono dedicato innanzitutto per l’organizzazione della festa scudetto. Il 5 giugno ho iniziato a pensare al nuovo allenatore. Ho iniziato a vedere chi giocato al meglio col 4-3-3, e ho verificato che Rudi faceva al caso nostro”.

FUTURO OSIMHEN – “Osimhen deve rimanere al Napoli, poi se arrivasse un’offerta irrinunciabile per quanto riguarda la salute del Napoli vedremo, valuteremo”.

CHE NAPOLI SARÀ CON GARCIA – “Con Osimhen non mi sono sbagliato. Da parte mia c’è lo slancio di un nuovo inizio e la consapevolezza di una fiducia immensa. Dobbiamo stare tutti calmi e lasciare lavorare senza ansia e fretta Garcia. Poi sarà quel che sarà”.

ASPETTO CHE LO HA COLPITO DI GARCIA – “La sua spontaneità, la sua immediatezza. Sembrava che ci conoscessimo da tempo. Mi sono trovato in un meccanismo oleato, dove non c’è stata alcuna difficoltà. Con Rudi c’è stata un’intesa immediata. Sentivo che era la scelta giusta”.

DETERMINAZIONE E AMBIZIONE GARCIA – “Non ho trovato diffidenze né ho visto dei dubbi. Questa immediatezza mi ha reso felice della scelta. Sembrava che ci fossimo incontrati in maniera naturale”.

SITUAZIONI DI MERCATO – “Con Osimhen abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa del Napoli. Con lui siamo in accordo per il prolungamento per ulteriori due anni di contratto. Per gli altri giocatori dovremo studiare insieme a Rudi. Abbiamo iniziato a tessere con l’allenatore chi potrebbe partire e come sostituirlo”.

PREPARAZIONE ESTIVA – “Sono convinto che la preparazione nei ritiri sia importante, e per questo abbiamo rifiutato le proposte di Barcellona e Manchester United. Dal 28 luglio al 12 agosto stiamo parlando con diverse squadre per organizzare amichevoli a Castel di Sangro. Per noi è importante allenarci come si deve nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

NUOVA LINFA – “Dopo la vittoria di uno scudetto potrebbe esserci un senso si sazietà. Ringrazio Spalletti per avermi detto di volere un anno sabbatico. Un nuovo allenatore aiuta a tenere sul pezzo i giocatori, riportandoli alla dura realtà del lavoro quotidiano e dell’impegno”.

LOBOTKA – “Lobotka ha un contratto fino al 2028 ed è un caposaldo importantissimo”.

COMPETITIVITÀ DOPO VITTORIA SCUDETTO – “Non è cambiato nulla per la mia competitività. La competitività in casa De Laurentiis è stato un condimento naturale. Possiamo ripeterci ma non basta, possiamo vincere in Europa ma non basta, c’è da cambiare tanto nel mondo del calcio. Io non sono l’uomo del compromesso”.