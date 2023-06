Napoli, un austriaco per la difesa: il sostituto di Kim

Il calciomercato del Napoli porterà come primo affare la cessione di Kim MinJae: al suo posto è pronto il colpo austriaco. La società sta già lavorando al sostituto e ha intenzione di andare a prendere un calciatore con le stesse caratteristiche del sudcoreano.

La cessione di Kim porterà almeno 60 milioni nelle casse del Napoli: il Bayern Monaco pronto all’assalto. Il club bavarese ha deciso di migliorare il reparto difensivo con un affare di primo livello e ha convinto il classe ’96 con un’offerta straordinaria.

Calciomercato Napoli: Danso il sostituto di Kim

L’era Rudi Garcia a Napoli è appena iniziata e le premesse del nuvo allenatore sono molto positive. Ha ribadito il valore del lavoro per arrivare alla vittoria e vuole solo calciatori motivati. E Kim Min Jae sarebbe stato il profilo perfetto per iniziare un nuovo progetto di grande spessore.

L’addio di Kim, però, va sostituito alla grande e il Napoli ha già una lista di nomi che vanno analizzati a dovere. Secondo quanto riferisce Repubblica, il primo profilo sulla lista è quello di Kevin Danso: il difensore austriaco del Lens è stato uno dei migliori d’Europa nel ruolo e potrebbe rivestire la carica di “sostituto di Kim”.

Il club francese valuta Danso 25 milioni di euro, cifra ampiamente abbordabile per un club di prima fascia come il Napoli. Come se non bastasse, poi, a convincere ancora di più c’è anche il riconoscimento come “Miglior Difensore della Ligue1” della stagione 2022-23 a completare l’identikit perfetto.