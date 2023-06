Garcia sbarca a Napoli, cosa farà il tecnico francese prima della conferenza stampa

Appuntamento alle ore 18 per la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia al Napoli, ma il nuovo allenatore ha altri due impegni in giornata.

C’è grande attesa in casa Napoli per la presentazione che avverrà in giornata del nuovo allenatore della squadra azzurra, Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis ha scelto una presentazione in grande stile per far immergere il tecnico nel meraviglioso panorama della città partenopea. Dunque appuntamento alle ore 18 nella meravigliosa location del Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Garcia e De Laurentiis a pranzo insieme, si parlerà anche del mercato del Napoli

La giornata sarà però frenetica per Rudi Garcia, che ha già due importanti appuntamenti da svolgere in giornata. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore francese incontrerà già questa mattina Aurelio De Laurentiis a Napoli.

I due passeranno la giornata insieme a pranzo e chiacchierando anche di calciomercato. Se ci sarà tempo, effettueranno anche un salto al Konami Training Center di Castel Volturno, in modo da mostrare la struttura al nuovo allenatore.

Inoltre Garcia, accompagnato dalla compagna Francesca Brienza, potrebbe fin da subito andare alla ricerca di un appartamento, rigorosamente nella zona di Posillipo.