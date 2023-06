Gaetano lascia Napoli ma resta in Serie A: è una pedina di scambio

Gianluca Gaetano può lasciare il Napoli nel calciomercato estivo ma per restare in Serie A diventa una pedina di scambio per chiudere un altro affare. Il talento napoletano si è messo in mostra in poche occasioni con Spalletti e può partire per trovare spazio.

Il profilo di Gianluca Gaetano è al cenro di numerose voci di calciomercato che possono portarlo via dal club azzurro. Ha trovato anche il primo gol in maglia azzurra, contro l’Inter, e nella prossima stagione può consacrarlo definitivamente.

Calciomercato Napoli: Gaetano contropartita per l’Udinese

Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano dal Napoli. Con Spalletti ha trovato pochissimo spazio, nonostante i continui elogi del tecnico toscano. Per la prossima stagione potrebbero aprirsi le porte dell’addio, ma per restare in Serie A.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, nelle idee del Napoli c’è ancora il nome di Beto dell’Udinese. E per arrivare al centravanti portoghese dei friulani, gli azzurri sarebbero pronti ad inserire Gaetano come contropartita tecnica.

Erano stati avviati i colloqui ancher per inserire Alessio Zerbin al posto del centrocampista partenopeo ma l’esterno ex Frosinone non rientra negli schemi tecnico-tattici di Andrea Sottil.