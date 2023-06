Garcia al Napoli, si compone il suo staff: confermati tre elementi già in squadra

Si sta componendo lo staff di Rudi Garcia al Napoli, individuati tre nuovi elementi: resteranno tre collaboratori di Spalletti.

Sta per iniziare l’era Rudi Garcia al Napoli, con il tecnico francese pronto a prendere le redini della squadra campione d’Italia. Come ogni allenatore, anche il nuovo mister avrà dei collaboratori che porterà con sé per comporre tutto lo staff tecnico della nuova stagione.

Quale sarà lo staff tecnico di Garcia al Napoli, tutti i collaboratori

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela quali saranno i principali collaboratori del nuovo mister del Napoli. Il primo collaboratore da menzionare è il vice allenatore Stéphane Jobard, ruolo già ricoperto al Marsiglia e all’Al-Nassr. Dopodiché di sarà Claude Fichaux, collaboratore tecnico di lunga data che lo segue ovunque dai tempi del Lille. Tra i nuovi membri dello staff ci dovrebbe essere anche Guido Nanni, preparatore dei portieri che affiancherà Alejandro Rosalen Lopez, già allenatore degli estremi difensori dello staff di Spalletti.

Già, perché alcuni elementi del precedente staff resteranno in organico, creando una sorte di ponte tra passato e futuro. A restare a Napoli sarà anche il match analyst Simone Beccaccioli, che ha ancora un anno di contratto, ma che è anche molto apprezzato dallo stesso Garcia che nella sua autobiografia l’aveva definito “giovane prodigio dell’informatica e del montaggio” e “un vero genio nel suo campo“.

Infine sarà confermato uno dei segreti del Napoli dell’ultima stagione: il preparatore atletico Francesco Sinatti, che avrà il compito di organizzare una preparazione di livello per una squadra impegnatissima come sarà quella azzurra. Seppur non faccia parte dello staff tecnico, vale la pena menzionare anche la conferma di Beppe Santoro nel ruolo di team manager del club.