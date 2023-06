Gran Galà del Mare e degli Ambrascatori, si conclude il 42° meeting di Ischia

Il mare e la sua salvaguardia è stato il tema centrale dell’ultima giornata del meeting estate isola d’Ischia, che da ben 42 anni coinvolge illustri personaggi a discutere di calcio e cultura nelle più belle location dell’isola partenopea. L’evento è organizzato dal comitato nazionale italiano Fair Play e da Media Live di Gigi Castaldo.

Dopo il forum dedicato al futuro del calcio della prima giornata e quello incentrato sul legame tra sport e salute della seconda, la giornata conclusiva ha visto riuniti all’Hotel Regina Isabella ambasciatori, esponenti delle istituzioni, associazioni circoli nautici e consulta del mare della Campania per discutere di concessioni marittime e ASD in seguito alla direttiva Europea Bolkestein. Dopo il convegno, gli ospiti del meeting hanno potuto gustare una deliziosa cena di Gala nel suggestivo ristorante sul mare dell’Hotel Regina Isabella.

In conclusione della serata il momento più atteso: l’assegnazione del premio Aragonese FAIR PLAY 2023, condotto dalla giornalista Mary D’Onofrio. Premiati il presidente della Consulta del mare regione Campania FRANCO PICARONE e GIANLUIGI ASCIONE presidente associazione circoli nautici della Campania. Altro riconoscimento va al presidente della Juve Stabia ANDREA LANGELLA, che a sua volta omaggia FRANCO CAMPANA, “patron” del meeting, di una maglia e di un gagliardetto della squadra gialloblu. Durante la premiazione, il maestro orafo GERARDO SACCO ha presentato la sua collezione di gioielli “Aqua moda mare”. Al termine della sfilata, sarà proprio il maestro Sacco a consegnare l’ultimo premio ad ALFONSO IACCARINO, proprietario del celebre ristorante Don Alfonso a Sant’Agata sui due golfi, che vanta un particolare record: aver aperto un ristorante in ogni continente, ultimo in ordine temporale quello di Toronto che in soli sei mesi ha già ottenuto una stella Michelin.

“Cala il sipario su questa edizione ma da domani già inizieremo a lavorare per la prossima” così l’ideatore della manifestazione l’avvocato Franco Campana saluta gli ospiti del meeting, promettendo grosse novità ed importanti iniziative per l’edizione del prossimo anno anche in vista delle Olimpiadi 2024.