Rudi Garcia a Napoli, Francesca Brienza ringrazia i tifosi: messaggio sui social (FOTO)

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, bel messaggio sui social della compagna Francesca Brienza ai tifosi.

Sono passate poco più di 24 ore da quando il Napoli ha annunciato l’ingaggio di Rudi Garcia come nuovo allenatore. Sono stati tantissimi i commenti e le reazioni sui social, con la tifoseria inizialmente sorpresa dalla decisione di De Laurentiis. I tifosi partenopei, come loro solito, non hanno fatto comunque mancare apprezzamenti e messaggi di benvenuto al nuovo allenatore.

Francesca Brienza, la compagna di mister Rudi Garcia ringrazia i tifosi del Napoli

E non solo mister Garcia, anche la sua compagna, la giornalista Francesca Brienza, è stata inondata di affettuosi messaggi sui social, dandole il benvenuto a Napoli. La dolce metà del nuovo mister azzurro – che oggi festeggia il suo 37esimo compleanno – ha così voluto scrivere un messaggio condiviso nelle stories di Instagram, ringraziando per gli auguri ricevuti, ma anche rivolgendo un pensiero ai tanti tifosi del Napoli che le stanno scrivendo in queste ore. Ecco quanto scritto da Francesca Brienza:

Neanche pensandoci con la fantasia nel modo più intenso avrei saputo immaginare di compiere gli anni in modo così intenso. Ora sulla mia schiena indosso il n.37, dall’attacco mi sono spostata a centrocampo e inizio ad accumulare notevoli chilometri di corsa sotto i miei piedi, ma la mia partita è ancora lunga, mi auguro! Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera, data l’attualità. Vi abbraccio tutti, Francesca.

