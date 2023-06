Tutti pazzi per il nuovo Kvaratskhelia, la spunta la Juve: i dettagli

La Juve punta tutto su un colpo alla Kvicha Kvaratskhelia seguendo l’esempio del Napoli: i dettagli della possibile operazione e il nome del calciatore

Nella scorsa sessione di mercato estivo il Napoli ha sorpreso tutti con veri e propri colpi da maestro. Grazie a Cristiano Giuntoli e alla società sono stati portati in rosa nomi che hanno fatto la differenza. E che hanno colmato quei vuoti lasciati dai big che nello stesso momento hanno detto addio. Con tutto questo lavoro e con le dritte di Luciano Spalletti, il Napoli ha compiuto una stagione straordinaria ed è arrivato a vincere lo scudetto. Adesso, la Juve vorrebbe ripercorrere le stesse orme e arrivare a mettere a segno un colpo alla Kvicha Kvaratskhelia.

La Juventus, dopo la penalizzazione che l’ha fatta scivolare più in basso in basso in classifica e dopo l’ammenda, deve capire come ripartire in vista della nuova stagione 2023/24. Tanto c’è ancora in bilico, a partire da tutta la parte della direzione sportiva che vede anche Cristiano Giuntoli al centro delle indiscrezioni.

Sul mercato servirà un sacrificio abbastanza importante per far quadrare i conti e il primo indiziato per dire addio è Dusan Vlahovic. Per la sua cessione il club chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro. A meno di questa cifra è difficile che il serbo parta perché il club bianconero poi ci andrebbe a perdere. In tutto questo discorso, però, rientra anche la possibilità di poter vedere in bianconero un giocatore di cui finora si è parlato meno. Un colpo alla Kvara.

Tutti pazzi per Mikautadze, il nuovo Kvaratskhelia per cui la Juventus vuole anticipare la concorrenza

La Juventus quindi sta facendo i propri ragionamenti sul mercato. Secondo ‘Ilbianconero.com’ è spuntato anche il nome di Georges Mikautadze, georgiano proprio come Kvicha Kvaratskhelia. Il classe 2000 ha giocato nella propria Nazionale al fianco dell’attaccante scoperto dal Napoli e portato alla luce della ribalta. Al momento gioca in Ligue 2 con l’FC Metz ed è sotto contratto fino al 2026, ma la Juve vorrebbe bruciare la concorrenza.

Georges Mikautadze è un attaccante centrale su cui lo scouting del club ha messo gli occhi. Il prezzo del suo cartellino è ancora basso e proprio di questo vorrebbe approfittare la Vecchia Signora. Nella stagione da poco conclusa, rivestendo il suo ruolo naturale ma anche quello di esterno, ha giocato 40 partite in cui ha segnato bene 24 gol e servito 9 assist tra Ligue 2 e Coupe de France.