Ritiro a Dimaro, serate dedicate al Napoli non più in piazza: dove si svolgeranno

Importanti novità in vista del prossimo ritiro del Napoli a Dimaro: due possibili cambiamenti per i tifosi

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, è intervenuto in “Forza Napoli Sempre”, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del prossimo ritiro che gli azzurri svolgeranno in Trentino dal 14 al 25 luglio. Ecco quanto evidenziato:

Ritiro a Dimaro, i cambiamenti per i tifosi del Napoli

La città si sta preparando ad accogliere un vero e proprio fiume di tifosi napoletani. Stiamo lavorando, abbiamo previsto una tribuna in più, abbiamo l’ipotesi del villaggio del Napoli, abbiamo delle proposte sulla viabilità, stiamo decorando un po’ il paese; tutto sommato siamo pronti. A causa del maggio piovoso stiamo lavorando molto sul campo che sta rispondendo bene.

Come struttura ricettiva c’è tantissima richiesta e siamo vicini al sold out. Comunque siamo sempre pronti, abbiamo posti e se non ci fossero li troveremmo. Con la questura abbiamo ipotizzato di spostare le serate da Piazza Madonna della Pace e al Campetto. Siamo prontissimi, abbiamo fatto il piano A, B, C e quello di emergenza.

Dunque una vera e propria novità in vista del ritiro di Dimaro, con gli appuntamenti storici come l’incontro con i calciatori o la presentazione della squadra da non svolgere più in piazza, ma direttamente allo stadio.