Mancini accostato al Napoli, il CT si sbilancia e lancia un indizio sul futuro

Roberto Mancini è stato uno dei nomi accostato con forza al Napoli per la panchina. Il Commissario Tecnico è però legato a un lungo contratto con l’Italia: l’allenatore fa chiarezza.

Il Napoli continua il suo casting per assicurarsi l’allenatore che dalla prossima stagione sarà alla guida della squadra Campione d’Italia. In queste ore è avanzato prepotentemente il nome di Christophe Galtier: il tecnico francese ha ancora un contratto in essere con il Paris Saint-Germain, anche se i legali hanno fatto sapere che si sta lavorando per trovare una soluzione.

Ma tra i profili accostati al club azzurro c’è stato anche Roberto Mancini. Commissario Tecnico della Nazionale Italiana dal 2018, l’allenatore marchigiano è tra i nomi che sono stati caldeggiati con forza dai rumors delle ultime settimane. Tuttavia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina lo ha difatti confermato, allontanando ogni voce di mercato.

Le parole del tecnico

Mancini quest’oggi, a poche ore dal fischio inizio della sfida tra Italia e Spagna (valida per la Nations League), ha rilasciato alcune dichiarazioni, che sembrano lasciar trasparire un futuro ancora lungo alla guida della Nazionale Italiana.

Le sue parole, che seguono, confermerebbero anche la versione dello stesso Gabriele Gravina:

“Cinque anni per un allenatore sono tanti, è difficile fare questo mestiere per così tanto tempo, è un po’ come il presidente del Consiglio…”, ha ammesso, con una battuta, Mancini. Che poi ha anche aggiunto: “Speravo a questo punto di aver già vinto un Mondiale, quello era l’obiettivo. Purtroppo non ci siamo qualificati. Ora dovremo aspettare altri due anni per provare ad arrivare anche a questo”.

Alla luce di queste dichiarazioni, dunque, si allontanerebbe (forse in maniera anche definitiva) il profilo di Roberto Mancini tra i possibili candidati più papabili per prendere la pesante eredità di Luciano Spalletti.